On prévoit lundi soir 170 km d'embouteillage sur les autoroutes. Pour mardi matin, nous prévoyons 270 km d'embouteillage sur les autoroutes. On prévoit mardi soir environ 180 km d'embouteillages sur les autoroutes.

Pour signaler un embarras de circulation 0800 / 48 400

Pensez à rassembler les renseignements suivants :

- le type d'incident : conducteur fantôme, accident, travaux, véhicule en panne, ...

- l'axe sur lequel vous trouvez et le sens de la circulation

- le lieu exact avec si possible la borne kilométrique

- les conséquences de l'incident : nombre de bandes de circulation obstruées, longueur et/ou durée de la file, nombre de véhicules impliqués, présence (ou non) des services de secours,...