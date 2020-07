Week-end rouge pour les départs

Les prévisions de trafic sur les routes des vacances dans toute l’Europe sont au rouge ce week-end dans le sens des départs et dans le sens des retours on peut s’attendre à quelques ralentissements par endroit.

Départs :

Vendredi est classé journée orange en France, en Allemagne et en Suisse, en Autriche, en Italie et en Espagne. La circulation sera dense à partir de midi et restera difficile jusqu’au soir.

Samedi est à éviter dans le sens des départs en France surtout dans la vallée du Rhône, mais ailleurs en France les bouchons seront également au rendez-vous aux points névralgiques (rouge). Dans les autres pays en Europe. Le samedi est classé rouge. Il y aura des embouteillages partout. Les premiers bouchons sont à prévoir tôt le matin. Les heures de pointe se situent entre 10h. et 15h. La fin des problèmes est prévu dans la soirée.

Dimanche la circulation sera dense mais fluide (jaune).

Retours :

Dans le sens des retours on prévoit localement les premiers ralentissements mais pas encore des problèmes graves. La circulation sera dans la règle dense mais fluide (jaune).

TOURING conseille de partir le dimanche. Le meilleur jour pour revenir est le vendredi et, en moindre mesure le dimanche.

Les prévisions de trafic sont fortement influencées par la pandémie Covid-19 qui peut modifier le comportement touristique et le rendre imprévisible. On s'attend à une augmentation du tourisme local dans toute l'Europe. Il faut également tenir compte de l'apparition de foyers locaux de contamination qui pourraient restreindre considérablement le tourisme et/ou le rendre impossible.