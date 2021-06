Visite de Joe Biden et sommet de l’Otan à Bruxelles : les dispositions trafic

Special EU Leaders' ; Summit in Brussels © 2021 Anadolu Agency

Du dimanche 13 juin au mardi 15 juin, Bruxelles va accueillir deux événements importants : la visite de son Excellence le Président des États-Unis d’Amérique, Joe Biden, et un sommet de l’OTAN. Au vu de cette actualité, des mesures de sécurité exceptionnelles seront prises non seulement dans les quartiers européen, du Palais Royal et de "The Hotel".

Le point date par date

La circulation et les stationnements en surface seront strictement interdits dans les périmètres de sécurité, dans les rues mises en circulation locale et sur le trajet des délégations et ce pour tous les types de véhicules (auto, moto, vélo, trottinette, …) Entre le 13 et le 15 juin - Un périmètre de haute sécurité sera mis en place aux alentours de l’Ambassade Américaine. Il concernera le boulevard du Régent entre la rue de la Loi et la rue Lambermont ainsi que la rue Ducale entre la rue de la Loi et la rue Lambermont. - Un périmètre de sécurité sera également placé boulevard de Waterloo côté “The Hotel” entre la rue du Pépin et la rue du Grand Cerf. Pour la journée du 15 juin uniquement La Police de Bruxelles a prévu plusieurs fermetures de chaussées. - Dans le quartier du Palais Royal

La place des Palais, la place du Trône et la rue Brederode seront inaccessibles. - Dans le quartier Européen, ce seront peu ou prou les mêmes dispositions que lors des sommets européens :

Le rond-point Schuman, la rue Froissart (entre les N°101 et 143) et la rue de la Loi (entre rond-point Schuman et “Résidence Palace”) seront fermés à la circulation. D’autres rues du quartier connaîtront des modifications de circulation. Elles seront mises en circulation locale et le stationnement y sera interdit. Vous pouvez retrouver le détail des rues concernées sur le site de la Police de Bruxelles Capitale Ixelles.

Informations pour les Bruxellois

À l’intérieur des différents périmètres de sécurité, il est demandé de : limiter les livraisons,

ne laisser aucun sac-poubelle sur la voie publique,

rentrer les terrasses (pour les commerçants et l’Horeca),

laisser toutes les fenêtres des bâtiments fermées par mesure de sécurité. En outre, les riverains et les personnes souhaitant pénétrer dans les différents périmètres de sécurité devront être munis de leur carte d’identité ainsi que d’un laissez-passer officiel. Pour les employés travaillant dans les bâtiments du quartier Européen, la demande de laissez-passer doit être faite par l’employeur au minimum 72 heures à l’avance. Le formulaire peut-être téléchargé ici.

