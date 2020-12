Vigilance renforcée sur les routes pour le réveillon de Nouvel An

Prudence si vous prenez la route aujourd'hui car là où il ne neige pas, c’est la pluie qui est au rendez-vous et elle aussi peut causer des soucis sur nos routes.

La Cellule d’Action Routière (C.A.R) et le SPW sont passés en vigilance renforcée .

Les conditions météo se sont détériorées sur les régions les plus hautes de notre pays. La neige tombe pour le moment au sud du sillon Sambre et Meuse.

Précipitations neigeuses et pluvieuses attendues ce dernier jour de l'an - © Tous droits réservés

Il y a des Chutes de neiges actuellement en province de Namur mais sans répercussion sur la chaussée.

En province de Liège :

il y a de la Neige tenant sur la chaussée sur l' E42 : Sart Jalhay à Francorchamps mais pas de blocage de la circulation.

Sur la N68 à Jalhay, un camion est bloqué par la neige. La circulation se fait malgré tout.

Par contre en province de Luxembourg: la situation est différente

sur l'E25 à partir de Malempre jusque Ebly, la chaussée est enneigée.

sur l'E411 : la chaussée est légèrement enneigée la circulation se fait uniquement via la bande de droite

sur la N89: il y a de la Neige tenant fortement sur la chaussée

sur la N4 : De Bastogne jusque la frontière: on note une Fine couche de neige, la circulation est dangereuse mais actuellement sans incident

et enfin, sur la N853 : entre Paliseul et Bertrix, il y a plus de 10 cm sur la chaussée. Circulation très difficile