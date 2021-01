VIAS : diminution des accidents sur l'ensemble de la Belgique

Ce matin, l’institut de sécurité routière Vias a dévoilé son bilan des accidents pour l’année 2019. Voici les quelques chiffres que l'on peut

L’institut Vias publie chaque année un bilan statistique des accidents de la route en Belgique. Le dernier rapport de l’institut de sécurité routière s’intéresse à l’année 2019, pas encore à 2020, et montre que le nombre de victimes de la route a baissé sur l'ensemble du territoire belge (1564 victimes de moins qu'en 2018 soit 3.16% de moins).

Les chiffres sont disponibles suivant les trois régions. On remarque que Bruxelles est la seule à obtenir une note positive avec 64 victimes de plus qu'en 2018. Les régions flamande et wallonne sont en diminution.

Le rapport nous dévoile que ce sont es occupants des voitures qui sont les plus touchés avec une moyenne de 32% de victimes soit 1482 personnes. Les piétons et les cyclistes se suivent de près avec 23 et 21%. Nous retrouverons ensuite les motocyclistes au nombre de 495, les cyclomotoristes (223) et les occupants d'autobus (126).

Comme il y a de plus en plus de cyclistes d'année en année, le nombre de blessés dans ce type de transport est également en augmentation : 129 cyclistes de plus qu'en 2018.

Les chiffres en détails du rapport de VIAS se trouve ici.

C'est donc début de l'année prochaine que nous devrions découvrir de meilleures nouvelles encore concernant ces différents rapports vu les différents confinements et ses conséquences plus positives dans ce domaine.