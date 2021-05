Vent en Belgique : quelles conséquences sur les routes et dans les parcs ?

Dernière mise à jour: 10h30

Vous l’aurez senti, l’ambiance est bien venteuse ce mardi ! Notre météo est en réalité influencée par une dépression située entre les îles britanniques et la Scandinavie. Le vent est orienté à l’ouest et il soufflera très fort tout au long de la journée. Voici les rafales les plus fortes enregistrées actuellement :

76 km/h à Ostende

75 km/h à Mons

75 km/h à Liège-Aéroport

75 km/h à Zeebruges

74 km/h à Ypres

Le vent devrait encore se renforcer en cours de matinée et les rafales pourront atteindre 80 à 90 km/h sous les averses les plus intenses. L’IRM (Institut Royal Météorologique) a d’ailleurs placé l’ensemble de notre pays sous avertissement jaune pour cause de conditions venteuses, depuis ce matin 05h jusqu’à ce soir 20h. La vitesse du vent commencera à diminuer dès la fin de l’après-midi.