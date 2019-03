Une situation bien compliquée sur nos routes ce vendredi matin

Plusieurs problèmes se posent sur les routes belges ce vendredi matin. Il y a du brouillard qui peut être localement épais, et cela complique visiblement les choses.

Il y a un accident qui implique huit véhicules dont un camion sur la N25 Corbais vers Nivelles à hauteur de Promelles. La chaussée a dû être fermée pour faciliter le dépannage.

Une camionnette est tombée en panne dans le chantier de l'E19 Valenciennes vers Bruxelles entre Obourg et Jemappes. Elle est à présent dégagée mais cela a accentué les files qui sont déjà assez importantes en temps normal. Les automobilistes perdent encore plus d'une heure dans les bouchons avec des files sur 12km.

Le ring de Bruxelles n'est pas en reste avec un accident en circulation intérieure à hauteur d'Anderlecht industrie, plusieurs véhicules sont impliqués et deux voies sont neutralisées. Les files sont importantes, on perd plus d'une heure également.