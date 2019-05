Une heure de pointe fort chahutée en cette fin de journée

La météo est plutôt agréable mais les problèmes se multiplient sur les routes.

A 18h, on dénombre plusieurs accidents notamment sur le ring de Bruxelles, en extérieur, à hauteur de Groenendael où la bande de droite est neutralisée vers Zaventem. Ailleurs, sur le ring extérieur, on enregistre 1h de retard entre Krainem et Wemmel, vers Grand-Bigard.

En province de Liège, plusieurs accidents se sont également produits; l'un impliquant un camion sur l'E42 Namur/Liège à hauteur de Grâce-Hollogne; la chaussée est partiellement fermée ce qui entraine environ 25 min de retard vers Liège; dans l'autre sens et plus loin, entre Prüm et Battice un accident s'est produit à DIson ce qui entraine la fermeture de la bande de gauche et des files vers Battice.

Rajoutons à cela les files occasionnées par les différents chantiers en cours.