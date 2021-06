Un départ en week-end compliqué sur les routes

Un vendredi très chargé qui rappelle l'époque d'avant-covid.

Du côté du ring de Bruxelles la circulation est très dense :

11 km de files entre Vilvorde et Grand-Bigard vers Hal

7 km de files entre Wezembeek-Oppem et Diegem vers Zaventem.

13 km de files entre Ruisbroek et Zellik vers Grand-Bigard.

Vous perdez entre 15 et 35 minutes dans ces files.

La petite ceinture de Bruxelles est également saturée.

Beaucoup de circulation également dans les différents chantiers :

sur l'E42 à hauteur du Roeulx, mais aussi à Battice (entre 3 et 5 km de files), sur l'E411 entre Habay et Léglise mais aussi entre Houyet et Lavaux-Sainte-Anne. Notez que l'entrée 22 (Rochefort) est fermée. Une déviation se fait via l'accès 23 (Wellin), sur l'E19 entre St-Ghislain et Jemappes. Toujours plusieurs kilomètres de files aussi sur l'E313 à Geel vers Anvers.

Accident sur l'E40 Bruxelles - Gand à hauteur de Ternat, la bande de gauche est neutralisée. Circulation ralentie depuis Grand-Bigard sur 10km avec ± 30min en direction de Gand + des répercussions en venant de Gand : files entre Alost et Ternat (sur 8 km avec ±15min)

Accident sur l'E313 Anvers - Liège au km 108 à hauteur de Liers, 1 bande de circulation est neutralisée. Files sur 4km avec + 10min en direction de Liège.