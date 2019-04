Un chantier de longue durée commencera ce lundi 15 avril à Dinant

À partir de ce lundi 15 avril 2019, un chantier de longue durée débutera dans le centre-ville de Dinant.

Que va-t-on faire ?

La Région Wallonne est en charge de la réfection de tout un tronçon de la N95A (les rues Grande, Daoust et Leopold). Le chantier sera découpé en cinq zones; sur une partie de la nationale, il faudra refaire un coffre voirie complet et couler un nouveau tarmac. Sur le reste de la chaussée, il s'agira "simplement" de racler le revêtement existant et de le remplacer par un neuf. Des déviations seront mises en place selon les différentes phases du chantier.

Combien de temps cela va-t-il durer ?

Une cinquantaine de jours calendrier. 30 jours pour le côté Rue Grande et 20 jours, dans un second temps, pour le côté Meuse (de la Place Albert 1er à la station essence). Vu l'impact sur le trafic que peut avoir un chantier en centre-ville, il est prévu que les ouvriers travaillent 7 jours sur 7 ainsi que les jours fériés.

Quelles sont les déviations prévues ?

Pour les voitures : à partir du pied de la Montagne de la Croix, via la Rue de la Grêle et de la Rue en Rhée, le long des rochers. La déviation permettra de reprendre la Rue Leboulangé, pour arriver Place Reine Astrid.

Certaines zones, comme la rue Daoust, par exemple, restent ouvertes à la circulation, car le travail se fera sur une demi-chaussée.

Pour les poids lourds: il faudra faire le tour par le Froidvau, les hauteurs, et redescendre la Rue Saint Jacques.

L'accès aux piétons sera permis et sécurisé sur le tronçon en chantier.

Une séance d'information et des toutes-boites ont été délivrés aux dinantais et dinantaises. Un site internet a également vu le jour pour permettre à chacun d'être tenu au courant de l'évolution du chantier.

Conseils si vous devez vous rendre à Dinant durant les travaux