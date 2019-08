La situation s'améliore petit à petit sur nos routes

Sur le ring de Bruxelles, la chaussée est dégagée d'une part à Waterloo et d'autre part à Jette; à 19h, les files se résorbent lentement; on relève encore des files depuis Krainem et un retard d'environ 1h vers Grand-Bigard.

Par ailleurs, le chantier en cours à Waterloo provoque plus de 30 minutes de retard vers Ittre.

Sur la petite ceinture de Bruxelles, les tunnels Rogier et Botanique sont toujours fermés vers le Midi et les files restent importantes depuis le Boulevard Léopold II.

Sur l'E411 Namur/Bruxelles, suite à l'accident survenu à Wavre, dans la zone des travaux; une bande de circulation est neutralisée ce qui entraîne un retard d'environ 15 minutes vers Bruxelles.

En province de Hainaut, sur l'E42 Tournai/Mons à Pommeroeul, la chaussée est dégagée.

En province de Liège, sur l'E42 Liège/Namur, un accident impliquant plusieurs véhicules s'est produit à Grâce-Hollogne; cela provoque 3 km de file set environ 15 minutes de retard vers Namur.

La situation s'améliore sur l'E40 Aix-la-Chapelle/Bruxelles dans les travaux en cours entre Rocourt et Loncin . on enregistre encore 7 km de files et 15 minutes de retard vers Bruxelles.

Enfin, en province de Luxembourg, suite à un accident sur la N88 Virton/Aubange, à Musson, la chaussée est fermée vers Aubange mais des déviations locales ont été mises en place.