Tunnel Léopold II: nouvelle phase du chantier dès lundi

Lundi matin , il risque donc d'y avoir des files plus importantes que d'habitude dans le secteur aux heures de pointe. Prévoyez un temps de parcours supplémentaire.

Durant ce "chantier dans le chantier", qui se déroulera du 17/02/2020 au 16/03/2020 , le passage ne se fera QUE via la voie de gauche entre les entrées Charles Quint et Simonis vers le centre-ville. L'entrée Basilique sera elle aussi fermée à la circulation.

Le tunnel Léopold II , à Bruxelles, est en cours de rénovation. Un chantier de grande ampleur qui ne réserve pas toujours de bonnes surprises. C'est comme cela que, dans le cadre du chantier en cours, Bruxelles Mobilité a mis au jour un égout en très mauvais état. Cette conduite permet d'évacuer les eaux de pluie des tunnels de métro. La vétusté de l'égout est, entre autre, la cause d'importantes infiltrations d'eau à hauteur de Simonis.

Un impact sur la circulation en métro

Entre le 21 février 22h et le 24 février 6h du matin, les passagers des lignes de métro 2 et 6 devront monter et descendre le même quai à la station Simonis.