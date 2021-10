Troix nouveaux chantiers démarrent ce lundi

Trois nouveaux chantiers commencent sur autoroute ce lundi 4 octobre. Un premier sur l'E40 à Lincent vers Liège, un deuxième à Jalhay sur l'E42 et un troisième sur l'autoroute E411 entre Longlier et Verlaine.

On termine avec un chantier de réhabilitation des revêtements de l'E411 qui débutera entre Longlier et Verlaine, soit sur 6,5 km. Il portera uniquement sur les voies en direction de Namur et modifiera les conditions habituelles de circulation dans les deux sens.



MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION

Pendant le chantier, sur l’E411/A4 entre Longlier et Verlaine

VERS LE LUXEMBOURG

la circulation sera maintenue sur deux voies (déviées en bandes d’arrêt d’urgence et de droite) avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h ;

VERS NAMUR

une seule voie sera disponible (basculée à contresens sur la bande de gauche accueillant habituellement la circulation en direction du Luxembourg) avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h.

A NOTER EGALEMENT VERS NAMUR

Dès le 3 octobre en soirée et pendant toute la durée des travaux : l’accès à l’autoroute depuis l’échangeur n°27 " Longlier " sera fermé .

Une déviation sera mise en place via l’échangeur voisin n°28 " Leglise " ;

La nuit du dimanche 3 octobre au lundi 4 octobre : la sortie de l’autoroute n°26 " Verlaine " sera inaccessible.

Une déviation sera mise en place via l’échangeur voisin n°25 " Libramont-Chevigny ".

Des contrôles de vitesse auront lieu régulièrement pendant la durée du chantier.

L’achèvement de ces travaux est prévu pour la fin du mois d’octobre 2021, sous réserve des conditions météorologiques