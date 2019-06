Troisième édition du Bxl Tour ce dimanche

Il sera difficile de circuler dans Bruxelles ce dimanche. En cause, le Bxl Tour, cette course cycliste de 40 km qui va se dérouler dans la capitale.

Le parcours sera fermé à la circulation de 8h à 14h.

Le départ se fera place des Palais et l'arrivée est prévue sur l'avenue du Gros Tilleul, à deux pas de l'Atomium.

Plusieurs grands axes seront fermés

• Boulevard du Centenaire, entre la place Louis Steens et le square de l’Atomium : le samedi 15 et le dimanche 16.

• Place des Palais : le dimanche 16 de 6h à 13h.

• Rue et tunnel Belliard (*), avenue de Tervuren (*), boulevard du Souverain, boulevard Général Jacques, boulevard Auguste Reyers, boulevard Lambermont, avenue Van Praet, avenue du Parc Royal, sorties de l’autoroute A12 vers Bruxelles : le dimanche 16 de 8h à 14h.

(*) À noter que le tunnel Tervuren ne sera fermé qu’en direction de Tervuren et le tunnel Montgomery, seulement vers Reyers. Le rond-point Montgomery, lui, restera ouvert.

Traversée du parcours en plusieurs endroits

• Traversée par le tunnel Trône (l’ensemble des tunnels de la petite ceinture resteront accessibles).

• Rond-point Montgomery en surface.

• Traversée piétonne et cycliste via la Balade verte sur le pont du Musée du tram.

• Traversée sur le viaduc Herrmann-Debroux.

• Traversée en surface au-dessus du tunnel Boileau.

• Traversée en surface au-dessus du tunnel Georges Henri.

• Traversée par le tunnel arrivant de l’E40 vers le Centre.

• Traversée sous le boulevard Lambermont via la chaussée de Haecht.

• Traversée sous le boulevard Lambermont via la chaussée de Helmet.

• Traversée sous le pont Van Praet via le quai des Usines.

• Traversée de l’avenue de Vilvorde via la Rampe du Lion.

Où se garer et quel moyen de transport privilégier ?

A l'arrivée de la course, au Parking T de Brussels Expo.

Vous serez ensuite accompagnés du pied de l’Atomium jusqu’au départ aux heures suivantes : 8h00, 8h30, 9h00.

Le stationnement sera interdit le long de tous les axes empruntés par le parcours.

Privilégiez au maximum les transports en commun ce dimanche à Bruxelles !

• L’utilisation du vélo est d’autant plus pertinente ce jour-là. Infos et conditions des parkings disponibles sur cycloparking.org

• La location de vélos ou trottinettes est également possible via les divers sites ou applis : Villo!, Blue Bike, Bike Citizens, Billy Bike, Uber Jump, Scooty, Lime, Tier, Dott, Flash/Circ.

• La STIB prévoit des coupures et déviations sur certaines de ses lignes. Plus d’informations disponibles sur www.stib-mivb.be

• Avec pas moins de 33 gares sur le territoire bruxellois, le train est également un moyen très efficace pour se déplacer dans la capitale. De plus, le Billet Week-end donne droit à une réduction de 50% sur un aller/retour. Infos sur www.sncb.be et mobilite-mobiliteit.brussels/fr/se-deplacer/train

• Les réseaux De Lijn et TEC : www.delijn.be / www.infotec.be