Travaux ce mardi dans l'échangeur de Battice : les détails ici

Des modifications de circulation sont à prévoir aujourd'hui avec entre 9h et 15h, notamment, la fermeture dans l'échangeur de Battice de deux bretelles :

- Les usagers venant d'Aix-La-Chapelle ne pourront plus se rendre directement vers Verviers

- Les usagers venant de Battice ne pourront plus se rendre directement vers Verviers à partir de la bretelle de Battice

- Les bretelles vers Liège et vers Eupen restent cependant ouvertes

- Les usagers venant de la bretelle de Liège vers Verviers circuleront sur une bande pendant environ 700 mètres.



Pour rappel, la circulation est limitée à 80 km/h sur l'E42 entre Battice et l'échangeur de Dison (soit 4 km) dans les deux sens de circulation.