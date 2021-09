Trains vers la mer : forte affluence attendue ce week-end

Le beau temps revient enfin pour quelques jours chez nous et vous serez sans doute nombreux à vouloir en profiter à la côte ce week-end. La SNCB prévoit d’ailleurs une forte affluence de voyageurs dans ses trains à destination du littoral. Les trains risquent d’être rapidement bondés et il est donc fort possible de devoir attendre avant de pouvoir monter dans un convoi avec des places disponibles. Il est donc fortement conseillé de bien préparer votre voyage en amont :

nte. Essayez de partir tôt le matin et de revenir tard le soir. Durant les week-ends, les périodes de fortes affluences pour l’aller et le retour des villes côtières se situent entre 9h et 12h et entre 18h et 20h vérifiez aussi le taux d’occupation prévu de votre train sur l’App SNCB. Si votre train est indiqué en orange ou rouge, privilégiez plutôt un autre train ou éventuellement une autre destination.