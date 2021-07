Trafic dense autour de Liège et des files vers le Littoral à cause d'un accident

Le trafic SE DENSIFIE un peu en cette fin de matinée. Une cinquantaine de kilomètres de files cumulées sur l'ensemble du réseau, mais :

-15 minutes sur l'E19 vers Mons à hauteur de Feluy : les bandes centrale et de droite sont neutralisées par deux gros arbres tombées sur la chaussée.

-Importants embarras de circulation en périphérie liégeoise et au centre sur les axes ouverts à la circulation :

- sur l'E25 vers Liège, à hauteur d'Embourg

- Sur la N90 vers Liège, sur moins d'1 km (+ 15 min)

- Sur la N680 vers Liège, sur 1.5 km (+ 20 min)

- Sur la N633 sur le Quai des Ardennes et le pont des Grosses Battes vers Angleur, soit sur 2.5 km (+ 30 min)

- sur la N633, au niveau de Fétine vers Guillemins

- Sur la N30, Boulevard de Douai vers Angleur (+ 10 min) et rue d'Embourg vers Chênée sur 1.5 km (+ 15 min)

- à Angleur, entre l'Hôtel de ville et la Place Jadoulle soit sur 1.2 km (+ 15 min)

- sur la N665, à Grivegnée sur 1.6 km (+ 25 min)

- sur la N61, au niveau de Vaux-sous-Chèvremont

La circulation s'effectue sur toutes les autoroutes, à l'exception de l'A602 à Liège, entre Avroy-Laveu et Chênée (2 sens) et sur l'E25 Maastricht vers Liège, entre Wandre et Liège où le passage s'effectue uniquement via la voie de gauche.

Vous devez prendre le train ? Petit rappel :

De nombreuses circulations ferroviaires sont encore interrompues en-dessous de Charleroi - Ottignies - Namur - Liège et entre ces gares. Si vous avez la possibilité de reporter votre voyage, faites le (SNCB).

Il risque d’y avoir un peu de monde aujourd’hui dans les trains en direction du Littoral. Parce qu’il va faire beau. Pour avoir une place assise garantie, réservez votre place dans le Côte-Express, les trains supplémentaires affrétés par la SNCB les week-end durant l’été.