Tout sur les travaux de la jonction nord-midi à Bruxelles

Du lundi 14 octobre au lundi 11 novembre inclus, Infrabel va entreprendre des travaux de modernisation de l’infrastructure à Bruxelles-Midi. La SNCB et Infrabel ont établi un plan de transport alternatif.

En semaine du 14 octobre au 8 novembre

Certains trains P (de pointe) circulant vers et depuis Bruxelles-Midi seront :

limités ou déviés via Bruxelles-Schuman, Schaerbeek, Bruxelles-Ouest et Mérode

supprimés sur l’ensemble de leur parcours

> Des correspondances SNCB sont prévues à Jette, Bruxelles-Schuman et Malines.



> Des correspondances STIB sont prévues à Bruxelles-Ouest et Mérode.

Tous les autres trains qui traversent habituellement Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central et Bruxelles-Nord circulent normalement. Vous pouvez donc également emprunter ces trains pour voyager vers et depuis Bruxelles.

Quel impact selon les régions ?

Axe Bruxelles – Anvers

Axe Bruxelles – Louvain – Hasselt/Liège

Axe Bruxelles – Gand – Ostende/La Panne

Axe Bruxelles – Gand – Alost

Axe Bruxelles – Termonde

Axe Bruxelles – Courtrai

Axe Bruxelles – Binche/Mons

Axe Bruxelles – Tournai

Axe Bruxelles – Charleroi

Axe Bruxelles – Namur

Les week-ends des 1-2-3 & 9-10-11 novembre

La circulation de la majorité des trains qui traversent Hal, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central ou Bruxelles-Nord est adaptée :

la plupart des trains sont déviés via d’autres gares bruxelloises (Jette, Bruxelles-Ouest, Simonis, Tour&Taxis, Germoir, Bruxelles-Schuman, Bruxelles-Luxembourg et Schaerbeek)

des correspondances en train vers Bruxelles-Midi sont prévues au départ de Schaerbeek, Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Nord

des correspondances avec le réseau STIB sont prévues au départ de Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Schuman et Bruxelles-Ouest. Pour ce faire, un titre de transport STIB valable est nécessaire. Plus d’info

Plus d’info des bus de remplacement SNCB circulent entre Hal et Bruxelles-Midi

Bien que des alternatives soient organisées, prévoyez un temps de parcours supplémentaire pour voyager de, vers et à travers Bruxelles.

Conséquences et alternatives

Vers et depuis Brussels Airport-Zaventem

Vers et depuis la Côte

Vers et depuis Wavre (Walibi) et l’Ardenne

Axe Bruxelles – Gand – Alost – Lokeren

Axe Bruxelles – Malines – Anvers

Axe Bruxelles – Hasselt – Genk

Axe Bruxelles – Hal/ Grammont/ Braine-le-Comte / Binche/ Mons/ Tournai

Axe Bruxelles – Nivelles – Charleroi

Axe Bruxelles – Louvain – Liège – Landen

Axe Bruxelles – Namur – Dinant / Luxembourg (LU)



Conséquences sur le trafic international

Pendant les weekends prolongés du vendredi 1er au dimanche 3 novembre et du samedi 9 au lundi 11 novembre inclus, les trains internationaux en provenance et à destination de la France et du Royaume-Uni, seront déviés entre Bruxelles-Midi et Hal via la ligne 26 (contournement est de Bruxelles). Cette déviation aura pour conséquence un allongement du temps de trajet (+35') et une diminution de la capacité.

Dès lors, un plan de transport alternatif sera d'application ces deux weekends:

Thalys circulera selon un horaire adapté (le planificateur horaire international tient déjà compte de ces modifications)

circulera selon un (le planificateur horaire international tient déjà compte de ces modifications) TGV® Bruxelles-France circulera selon un plan de transport réduit entre Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord, Lille Europe et Aéroport Charles de Gaulle (6 trains "navette" dans chaque sens reliant Bruxelles-Midi à Lille Europe et/ou l'Aéroport Charles de Gaulle). La réservation à bord de ces trains sera possible dès la confirmation de leur horaire définitif. Correspondance à Lille Europe ou Aéroport Charles de Gaulle avec d'autres liaisons en France.

circulera selon un plan de transport réduit entre Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord, Lille Europe et Aéroport Charles de Gaulle (6 trains "navette" dans chaque sens reliant Bruxelles-Midi à Lille Europe et/ou l'Aéroport Charles de Gaulle). La réservation à bord de ces trains sera possible dès la confirmation de leur horaire définitif. Correspondance à ou avec d'autres liaisons en France. Eurostar : plan de transport adapté au départ et à destination de Bruxelles-Midi pour les vendredi 1, dimanche 3 et dimanche 10 novembre. Les samedi 2, samedi 9 et lundi 11 novembre, Eurostar ne ne circulera qu'à partir de (et jusque) Lille Europe , et ne circulera donc pas au départ et à destination de Bruxelles-Midi . Ces jours-là, les voyageurs pourront emprunter l'une des navette TGV entre Bruxelles-Midi et Lille Europe.

: plan de transport adapté au départ et à destination de Bruxelles-Midi pour les vendredi 1, dimanche 3 et dimanche 10 novembre. Les samedi 2, samedi 9 et lundi 11 novembre, Eurostar ne ne circulera qu'à partir de (et jusque) , et ne circulera donc pas au départ et à destination de . Ces jours-là, les voyageurs pourront emprunter l'une des navette TGV entre Bruxelles-Midi et Lille Europe. Les trains ICE Bruxelles-Cologne-Francfort circuleront au départ et à destination de Bruxelles-Nord au lieu de Bruxelles-Midi

circuleront au départ et à destination de au lieu de Bruxelles-Midi Les trains IC Pays-Bas circuleront selon leur horaire normal, à l'exception du dernier train en provenance des Pays-Bas (IC 9272) qui aura pour terminus Bruxelles-Nord au lieu de Bruxelles-Midi. La veille de ces longs weekends (soit le jeudi 31 octobre et le vendredi 8 novembre), ce sont les deux derniers trains (IC 9268 et IC 9272) qui seront limités à Bruxelles-Nord.

(Source : SNCB - Infrabel)