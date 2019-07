Tour de France à Bruxelles : pas mal d'embarras sur la petite ceinture

En raison de la présentation de l'équipe de Tour de France, Grand-place à Bruxelles, on signale pas mal d'embarras dans le centre-ville et surtout sur la petite ceinture tant vers la Basilique que vers le Midi. On enregistre un retard d'environ 30 minutes entre les tunnels Loi et Porte de Hal vers le Midi et une vingtaine de minutes de retard du tunnel Madou au tunnel Léopold II, vers la Basilique.

De nombreux axes sont fermés, notamment l'avenue du Parc royal, les boulevards Jacqmain et Pacheco ainsi que le tunnel Stéphanie vers la place Poelaert.

Des déviations sont en place.