Test d'un nouveau marquage luminescent pour les portions non éclairées du RAVeL

Une nouvelle peinture luminescente sera testée ce mercredi 8 septembre sur une portion du RAVeL. C’est le SPW Mobilité et Infrastructures (SPW MI) qui procédera à cet essai et cette peinture pourrait à l’avenir être appliqué sur les portions non éclairées du RAVeL. Les travaux de ce mercredi serviront à tester concrètement la peinture VENUS sur une portion de 6 km sur le RAVeL 142, de part et d’autre du hameau de Frizet (rue de Frizet – près de Vedrin).