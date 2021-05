Ring de Bruxelles fermé à Woluwe-Saint-Etienne

Un accident grave impliquant deux camions s'est produit sur le ring extérieur de Bruxelles cet après-midi. Il s'agit d'un camion citerne et d'un autre poids lourd.

Il y a plusieurs KM de ralentissement pour sortir de cette perturbation étant donné que le ring est à cette heure-ci encore fermé vers Zaventem. On estime qu'il vous faut plus de 25 minutes pour quitter ce bouchon de 6 KM.

Il est conseillé d'éviter le secteur car les ralentissements sont déjà présents depuis l'autoroute au carrefour Léonard.

Prudence dans tous vos itinéraires alternatifs. Une déviation est en place dans le diffuseur de Woluwe-Saint-Etienne en direction de Kraainem ensuite via le R22 direction Zaventem. Vous êtes nombreux également sur la chaussée de Malines pour rejoindre l'E40 plus loin à Sterrebeek via l'entrée numéro 21.

Notre motard Europ Assistance se rend sur les lieux pour mieux vous guider.