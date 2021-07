Retour de vacances : évitez la E25 en direction de Liège

Jusqu'à la fin de l'été, afin de faciliter le trafic local et le travail des services de secours et de nettoyage aux alentours de la zone sinistrée par les inondations, la Police Fédérale et le centre Perex demandent aux usagers longue distance voulant se rendre:

: en venant de Bruxelles via l'E40 ou Aix-La-Chapelle et des Pays-Bas (E313), de prendre la direction de Namur via l'E42, jusqu'à Daussoulx pour reprendre l'E411 vers Luxembourg. Vers Liège, pour tous les usagers venant de Luxembourg, continuer sur l'E411 vers Namur, jusque Daussoulx pour reprendre ensuite l'E42 vers Liège.

D'autre part, la chaussée est toujours fermée sur l'A602 Chênée-Loncin (E25/A26) - entre sortie 38 (GROSSES BATTES) et BK 7.1 (AVROY LAVEU) dans les 2 sens, ce qui risquerait d'impacter la circulation dans le centre de Liège dans les déviations mises en place.

Plan de délestage suite aux inondations dans la région de Liège:



- Pour ceux qui auraient passé l'échangeur de Neufchâteau sur l'E25/A26, éviter Liège par la droite: prendre la sortie Werbomont (sortie 48), à droite vers Trois-Ponts, Stavelot, Malmedy pour rejoindre l'E42/A27 Prüm - Battice.

- Pour ceux qui auraient passé l'échangeur de Neufchâteau sur l'E25/A26, éviter Liège par la gauche: prendre la sortie Werbomont (sortie 48), vers Ferrières, Filot, Hamoir, Ouffet, Tinlot, ensuite la N63 jusqu'au pont de Seraing, ensuite l'A604.

- Pour se rendre de Verviers à Beaufays (2 sens) : sur l'E42/A27 Battice/ Prüm, sortir à Laboru (sortie n° 7), à droite sur la N657 chaussée de Verviers, à droite Oneux (village), à gauche, Chemin de Trixhes d'Oneux, route de Sohan, rue de la paix, à droite Chinheid (N690), à gauche Alfred Dreze, jusque la route de Tancremont (N666) jusque Beaufays.

- Evitement de Theux: sur l'E25/A26, sortir de Sprimont (sortie n°45), au carrefour N62/N606 prendre à droite, au carrefour suivant Menobu (N606 vers Fontaine), au carrefour N606/N697 de Beau Regard, prendre la N697 vers La Reid, au carrefour continuer sur la N697 (Maquisard).

Pour les camions de + 7.5 T déviation vers la rue Grand Vinave Bas (N697/N62) au carrefour Marteau prendre à droite vers Spa. Traversée de Spa (N62), Malchamps jusqu'au rond point de Francorchamps et puis E42/A27 via l'accès 10.