Réouverture des espaces boisés de Bruxelles

Le vent a soufflé assez violemment par endroits dans le courant de la journée d'hier, mardi. De nombreux arbres sont tombé sur les différentes chaussées du pays. Pour des raisons évidentes de sécurité, les parcs et les espaces boisés ont été fermés. Revenons justement sur les plus fortes rafales relevées hier :

94 km/h à Bierset, en province de Liège

87 km/h à Ernage, en province de Namur

86 km/h à Beauvechain, dans le Brabant wallon

86 km/h à Charleroi, dans le Hainaut

83 km/h à Ostende, au littoral

82 km/h à Uccle, en région bruxelloise

Des vents tempétueux qui se sont calmés en ce début de journée. Le vent reste orienté au secteur ouest et il s’est nettement calmé par rapport à hier. Mais il soufflera tout de même assez fort : les rafales pourront encore atteindre 50 à 60 km/h à la côte mais aussi à l’intérieur des terres.

Vu les rafales beaucoup plus calmes, les parcs et espaces boisés ont été rouverts en début de matinée ce mercredi.

Sur les routes, ce matin, on a d'ailleurs constaté qu'il n'y avait plus de chutes d'arbres et bien moins d'objets encombrants. Si plusieurs accidents se sont produits en seconde partie de matinée, après l'heure de pointe, il ne semble pas que les conditions météo en soient responsables.