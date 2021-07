Réouverture de la liaison E25-E40/A602 entre Chênée et Angleur

La SOFICO nous signale que la portion de la liaison E25-E40/A602 comprise entre l’échangeur n°39 "Chênée" et l’échangeur n°38 "Angleur/Grosses-Battes/Belle-Ile" est à présent à nouveau ouverte à la circulation pour permettre au trafic local et aux services de secours de pouvoir accéder plus facilement à la Ville de Liège. La vitesse maximale est limitée à 70 km/h sur ce tronçon et il n’est pas exclu qu’il doive faire à nouveau l’objet de fermetures ponctuelles.

Le trafic de transit est donc toujours invité à éviter la Province de Liège :

- si vous venez de Luxembourg vers Liège, il vous est demandé de poursuivre sur l'E411 vers Namur. Ensuite prenez la direction de Liège sur l'E42 via l'échangeur de Daussoulx;

- si vous venez d'Allemagne et des Pays-Bas, pour rejoindre le Luxembourg, poursuivez sur l'E42 en direction de Namur puis prenez la direction du Luxembourg.

La liaison E25-E40/A602 est donc toujours fermée dans les deux sens entre l’échangeur n°38 "Angleur/Grosses-Battes/Belle-Ile" et l’échangeur n°36 "Avroy-Laveu".

(Source : SOFICO)