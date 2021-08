Rentrée 2021 : à quoi s’attendre sur les routes ?

Si, durant les congés scolaires, de nombreux chantiers fleurissent c’est pour une bonne raison : le trafic est moins dense durant ces périodes, les différentes zones de travaux provoquent donc moins de bouchons. Mais tout ne peut pas être fait pendant les vacances. C’est pourquoi, nous allons faire le point sur ce à quoi les automobilistes peuvent s’attendre à la rentrée.

Commençons par les bonnes nouvelles

Ce ne sont pas moins de treize chantiers qui sont désormais terminés ou qui vont se terminer très bientôt. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les usagers circulant sur les routes du Hainaut vont pouvoir respirer. HAINAUT SONT TERMINÉS - Le chantier sur le tronçon commun E19-E42 en direction de la France. Un chantier qui a débuté en septembre 2020 et qui s’achève ce 27 août 2021. Le giratoire à la fin de la bretelle de sortie n°25 "Tertre", au croisement avec la N547 vers la France est désormais opérationnel. - Le rond-point de Couillet sur la N5 est à nouveau accessible normalement depuis ce 27 août. - La N50 et la réalisation de la traversée de Ghlin. Un chantier de longue durée qui avait commencé en 2019 et qui s’est déroulé en plusieurs phases. La dernière phase est terminée depuis le samedi 21 août. La traversée de Ghlin est donc possible sans entrave. SE TERMINERONT BIENTÔT - L’E42 Namur – Mons où, depuis le début du mois d’août, les voies de droite et d’arrêt d’urgence sont soustraites à la circulation entre Fleurus et Heppignies.

La bretelle du R3 venant de Marcinelle en direction de l’E42 vers Mons sera libérée pour la fin de la semaine prochaine (5 septembre au plus tard). Le reste du chantier sera achevé fin de la semaine suivante (12 septembre au plus tard). - L’E429 Hal – Tournai, le chantier à hauteur de Lessines qui neutralise deux voies devrait se terminer ce 30 août. - Le chantier du R3, au niveau de Montigny-le-Tilleul sur le viaduc de l’Eau d’Heure, est terminé depuis le 12 juillet dernier. La signalisation restée en place car d’autres travaux sont menés sous l’ouvrage d’art. Tout devrait être de nouveau accessible ce 31 août. - La N7 (la Chaussée de Lille) reliant Tournai à Lille est en chantier depuis le 5 juillet dernier entre le Boulevard Bara et le giratoire de Hertain. Tout devrait être libéré pour le 3 septembre. LIÈGE - L’E313 Liège – Anvers, la zone de chantier entre Vottem et Juprelle est levée depuis ce vendredi 27 août en direction d’Anvers. Dans le sens Anvers vers Liège, les voies devraient être libérées pour le 1er septembre au plus tard. - Le rond-point de la Horre à Yvoz-Ramet sur la N90 qui relie Liège à Namur a dû être rénové. Le chantier touche à sa fin, les voies devraient être libérées pour le 3 septembre au plus tard. NAMUR - L’E411 Namur – Arlon entre Wanlin et Lavaux-Sainte-Anne où un chantier avait début en février dernier est désormais terminé.

Il est à noter que des plantations devront être réalisées en berme centrale vers la mi-octobre. Deux voies resteront disponibles dans chaque sens durant la durée du travail, soit 2 semaines environ. - Un rond-point a dû être créé sur la N912 à hauteur de La Bruyère pour sécuriser et fluidifier le trafic. Les travaux sont terminés, le tout nouveau giratoire est accessible depuis le 11 août dernier. LUXEMBOURG - La N4 reliant Bruxelles à Arlon faisait l’objet d’une réhabilitation à hauteur de Wellin. La chaussée est à nouveau totalement accessible depuis le 24 août. - La N89 qui relie la Barrière de Champlon à Bouillon faisait l’objet d’une réhabilitation du revêtement entre Vecmont et La Roche-en-Ardenne depuis avril dernier. La chaussée a été libérée le 5 juillet dernier.

Les nouveaux chantiers

En plus des chantiers déjà commencés avant les vacances et qui vont perdurer après la rentrée, de nouveaux chantiers voient le jour. Au rayon des grandes attentes : la réouverture des tunnels sous Cointe de la liaison A602. À partir de la mi-octobre, il sera à nouveau possible de circuler sur toute sa longueur mais sous certaines conditions. Le tronçon entre les Grosses Battes et Val Benoît sera partiellement rouvert alors que le tunnel de Cointe, lui, a déjà fait l’objet d’une réouverture partielle depuis fin juillet.

Le 18 août dernier, un chantier de réhabilitation a débuté sur l’E25 Liège – Neufchâteau entre les Tailles et Houffalize. Une bande de circulation est maintenue dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70km/h. À noter : dans le sens de circulation venant de Liège vers Neufchâteau, l’aire de repos des Nutons n’est pas accessible durant toute la durée du chantier.

À partir du 1er septembre l’E411 Namur – Arlon fera l’objet d’un nouveau chantier entre Rulles et Habbay en direction du Luxembourg uniquement. La circulation s’effectuera sur une voie basculée à contresens. Deux voies resteront donc accessibles dans le sens Arlon vers Bruxelles. La vitesse maximale sera limitée 70 km/h dans les deux sens de circulation. Vers Arlon : - La bretelle de sortie et l’accès à l’autoroute n° 28A " Rulles " seront inaccessibles. Une déviation sera mise en place via les accès et sortie n°29 " Habay ". - L’accès à l’aire de repos de Nantimont sera impossible. La fin du chantier est prévue pour la mi-septembre.

Les nombreux navetteurs transitant chaque jour par l’E40 Liège – Bruxelles verront apparaître un nouveau chantier à hauteur de Lincent dès la mi-septembre. La circulation sera réduite à 2 bandes dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée afin de procéder à la réhabilitation du revêtement. La fin du chantier est prévue au début du mois de novembre 2021.

L’E42 Liège – Namur va avoir droit à une vaste opération "coup de jeune" avec deux chantiers coup sur coup en venant de Liège en direction de Namur. Le premier concernera le tronçon entre Horion-Hozémont et Saint-Georges-sur-Meuse. Entre le 13 et le 17 septembre, la circulation sera ramenée à deux voies et une limitation de vitesse sera mise en place. Le second concernera le viaduc d’Huccorgne à hauteur de Wanze. Une première phase a débuté le 2 août dernier et devrait se terminer le 5 décembre 2021. Pendant cette phase, comme pendant les suivantes, 2 bandes de circulation sont maintenues par sens avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h.

Le chantier se découpe en 3 grandes phases de respectivement 4 mois, 6 mois et 6 mois. La fin du chantier est donc planifiée en juillet 2023 avec une libération des voies lors du second semestre 2022.

Deux semaines de chantier sur la N40 Bruxelles – Arlon à hauteur de Libin. Début du chantier : le 30 août.

La chaussée sera refaite entre le giratoire de Transinne et le giratoire Galaxia (au niveau de l’Euro Space Center). Le chantier se déroulera en 2 phases afin de limiter l’impact sur le trafic. Des déviations seront mises en place au fur et à mesure de l’évolution du chantier. La circulation sera à nouveau possible normalement à partir du 10 septembre.

Des travaux de sécurisation de la N60 ont débuté le 23 août dernier entre Leuze-en-Hainaut et Thieulain. Un chantier en 2 phases qui permettra certaines réparations et l’aménagement d’une piste cyclable. Selon les besoins et l’évolution du chantier, certaines dispositions trafic seront prises et des déviations pourront être mises en place. La circulation sera à nouveau possible normalement à partir de la mi-octobre.