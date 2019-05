Pride Parade à Bruxelles ce samedi: des problèmes de circulation en vue

La 24e édition de la Pride Parade aura lieu ce samedi dans les rues de la capitale.

On attend plus de 100 000 personnes dans les rues pour l'occasion.

La Pride Parade débutera à 14h30.

En voici le parcours :

Rue Ravenstein (départ à 14h30)

Putterie

Carrefour de l'Europe

Boulevard de l'Impératrice

Rue d'Arenberg

Rue d'Ecuyer

Rue des Fripiers

Rue de Tabora

Rue du Midi

Rue du Lombard

Place de la Vieille Halle aux Blés

Rue de l'Escalier

Boulevard de l'Empereur (fin à 18h)

Notez que tout l'itinéraire de la Pride sera interdit aux voitures.

Les transports publics seront également interrompus entre 12H00 et 19H00 dans la rue Ravenstein, et de 14H00 à 19H00 sur le reste de l'itinéraire.

Plusieurs mesures de sécurité seront prises pour assurer la sécurité des festivaliers. Des blocs de béton seront posés sur le parcours et des contrôles seront réalisés à l'entrée du Pride Village (au Mont des Arts).

Des restrictions de stationnement seront également appliquées la journée même ainsi que la veille. La police recommande d'éviter au maximum le centre de Bruxelles en voiture le 18 mai.

Le parcours de la parade sera sécurisé et à accès restreint pendant quelques heures. Les résidents, les commerçants, les clients des parkings, ... dans des circonstances exceptionnelles et dans le mesure du possible pourront quitter le centre-ville en voiture via les quatre points de sorties suivants :