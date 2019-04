Prévisions trafic pour les vacances de Pâques

Les vacances de Printemps débutent le 6 avril en Belgique avec en bonus le lundi de Pâques le 22 avril. Nous sommes les seuls en congé en Europe, chez nos voisins les vacances commencent plus tard. Voici le point sur les problèmes de circulation attendus durant cette période.

Le week-end du 5 au 7 avril :

La circulation est classée orange le vendredi après-midi et le samedi matin dans le sens des départs que ce soit vers la mer ou en direction du Luxembourg. Le chantier sur l'E411 Namur-Luxembourg à hauteur de Arlon en direction du Luxembourg pourrait poser problème comme en semaine. En Suisse la circulation pourrait être dense alors qu'aucun soucis n'est attendu en Europe.

Le week-end du 12 au 14 avril :

Touring affiche de l'orange partout en Europe dans le sens des départs mis à part en France ou on ne prévoit pas de files.

Le week-end de Pâques du vendredi 19 avril au lundi 22 avril :

La situation sera différente, dans le sens des départs nous attendons beaucoup de monde vendredi et samedi matin. Dans le sens des retours, la circulation sera dense dimanche, lundi après-midi et en soirée avec le retour de la mer ou des sports d'hivers.

En France, le vendredi 19 avril est classé orange pour les départs pour l'ensemble du pays. Le samedi 20 avril est rouge en Îles de France. Pour les retours, le lundi de Pâques s'annonce très difficile avec du rouge en Îles de France et sur le Nord-Ouest de l'hexagone.

En Allemagne, jeudi 18 avril et vendredi 19 avril, la circulation sera difficile dans le sens des départs avec des files attendues dans le sud de l'Allemagne et en direction de la Suisse et de l'Autriche.

La Suisse, l'Autriche et l'Italie s'habilleront de rouge en direction du sud samedi alors que c'est de l'orange dans le sens des retours.