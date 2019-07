Prévisions trafic pour ce weekend des 27 et 28 juillet

Concernant les départs , un code orange sera d'application sur tout le pays ce vendredi après-midi, rouge pour la journée de samedi et une circulation plus fluide pour le dimanche.

Traditionnellement, l’E411 Bruxelles – Arlon est également très fréquentée. On attend également des files plus importantes sur le ring de Bruxelles dès vendredi après-midi.

Ce dernier weekend de juillet marque aussi le premier traditionnel chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Entre vendredi et dimanche, on s'attend à un des weekends les plus chargés de l'année sur les routes. Une situation trafic compliquée aussi bien dans le sens des départs que dans celui des retours.

La circulation s'annonce plus fluide dans le sens des retours. Dans tous les cas, on vous guide sur la route des vacances cet été avec le Mobicoptère Ethias sur les radios de la RTBF.

La situation chez nos voisins : samedi classé rouge sur toute l'Europe

Retours de vacances: situation attendue chez nos voisins européens - © RTBF-KEYWALL

Au Luxembourg

La circulation sera probablement très dense dès vendredi soir et tout le weekend pour traverser le Grand-Duché car bon nombre d’automobilistes convergent vers ce pays pour se rendre en France ou en Allemagne. À noter que la pompe à essence de Capellen est souvent très fréquentée.

En France

Concernant les départs:

Un code orange est prévu au niveau national à partir vendredi après-midi, la journée de samedi sera classée rouge, et la circulation s'annonce plus fluide pour dimanche.

Un chantier pourrait bien perturber le trafic des automobilistes venant de Belgique via l'E19 Bruxelles - Mons - Valenciennes. Une zone de travaux est donc installée sur l'autoroute A2 entre Trith-St-Leger et Denain et ce dans les deux sens.

Nous invitons les automobilistes à privilégier plutôt l'E42 vers Tournai, ou la N6 vers Maubeuge pour se rendre dans l'Hexagone.



Concernant les retours:

Les journées des 26 et 28 juillet sont classées jaune au niveau national, celle du samedi 27 juillet est classée orange.



En Allemagne et en Suisse

Concernant les départs:

Si vous le pouvez, privilégiez la journée de dimanche pour prendre la route. Le code sera jaune au niveau national dans les deux pays, c'est ce jour-là que la situation sera la moins compliquée.

Comme en Belgique, on appliquera un code orange pour la journée de vendredi, tandis qu'un code rouge sera d'application samedi d'après Europ Assistance. Le point noir sera le tunnel St-Gothard en Suisse. Touring précise que des heures d'attente seront inévitables ce weekend dans les deux sens. Le poste frontière de Chiasso devrait être également très encombré. À noter qu'on attend aussi beaucoup de monde aux alentours de Berne, Montreux et Zurich.

Concernant les retours:

Les trois journées sont classées jaune en Allemagne. En suisse, si vendredi et dimanche seront deux journées colorées de jaune, c'est bien un code orange qui sera d'application pour la journée de samedi.

En Italie et en Espagne

La circulation s'annonce assez fluide vendredi tandis que la journée de samedi est d'ores et déjà classée rouge dans le sens des départs. Pour les retours, un code jaune sera d'application comme en Allemagne.