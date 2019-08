Prévisions trafic pour ce week-end des 3 et 4 août

Concernant les départs , un code rouge sera d’application sur tout le pays vendredi et samedi. Europ Assistance prévoit même une circulation extrêmement difficile voire à l’arrêt sur les grands axes touristiques et autour des grandes agglomérations pour ce vendredi après-midi et la journée de samedi.

Traditionnellement, l’E411 Bruxelles – Arlon est également très fréquentée. On attend aussi des files plus importantes sur le ring de Bruxelles dès vendredi après-midi.

Ce premier week-end du mois d’août constitue aussi le deuxième week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. La circulation s’annonce particulièrement compliquée surtout pour les départs vendredi et samedi, mais également pour les retours le samedi.

La situation chez nos voisins : beaucoup de monde attendu sur les routes

Trafic dense attendu en Europe ce weekend - © RTBF - KEYWALL

Au Luxembourg

La circulation s’annonce très dense sur le territoire luxembourgeois de vendredi à dimanche. Vous êtes en effet nombreux à traverser le Grand-Duché pour rejoindre la France ou l’Allemagne. Et si vous prévoyez de faire le plein à la station-service de Capellen, ne soyez par trop pressés car de nombreux automobilistes s’y arrêtent.

En France

Concernant les départs :

Bison Futé prévoit un code noir, avec une circulation extrêmement difficile, sur tout le pays pour la journée de samedi. Privilégiez plutôt un départ vendredi ou dimanche, classés orange.

Un chantier pourrait bien perturber le trafic des automobilistes venant de Belgique via l’E19 Bruxelles – Mons – Valenciennes. Une zone de travaux est donc installée sur l’autoroute A2 entre Trith-St-Leger et Denain et ce dans les deux sens.

Les automobilistes sont invités à privilégier plutôt l’E42 vers Tournai, ou la N6 vers Maubeuge pour se rendre dans l’Hexagone.



Concernant les retours :

Le samedi 3 août est classé orange au niveau national et rouge pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen. Le dimanche est à privilégier pour les retours puisque le code est vert au niveau national et orange pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des embarras de circulation sont attendus particulièrement sur les autoroutes A7, A8 et A9. Le trafic risque aussi d’être fortement ralenti sur l’A10 à hauteur de Bordeaux du vendredi au dimanche.

En Allemagne et en Suisse



Concernant les départs :

L’idéal, si vous le pouvez, est de décaler votre départ hors week-end car Europ Assistance a prévu un code rouge pour l’Allemagne vendredi et samedi, et pour la Suisse le samedi. Le code noir est même d’application vendredi et samedi pour les axes touristiques fréquemment empruntés et autour des grandes villes.

Plusieurs endroits pourront aussi poser problème d’après Touring :

les autoroutes vers Munich et celles reliant Munich et l’Autriche dans les 2 sens

le tunnel du St-Gothard, en Suisse, où les temps d’attente peuvent facilement dépasser les 2h

Concernant les retours :

La situation devrait être similaire dans les 2 pays : code rouge pour samedi et code orange le dimanche.



En Italie et en Espagne

La circulation s’annonce compliquée dans le sens des départs avec un code rouge pour la journée de samedi, et un code orange vendredi et dimanche. Le trafic sera plus fluide pour les retours dimanche puisque c’est un jour classé jaune tandis que samedi est placé sous code rouge.