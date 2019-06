Prévisions trafic pour ce week-end des 29 et 30 juin

Même si ce week-end ne sera pas le plus chargé des vacances on s’attend à quelques difficultés que ce soit chez nous ou chez nos voisins européens. Faisons le point pays par pays. Commençons par la BELGIQUE La météo étant au rendez-vous, l’autoroute de la mer , l’E40 reliant Bruxelles à Ostende, devrait être particulièrement chargée. Traditionnellement, l’E411 Bruxelles – Arlon est également très fréquentée. On attend également des files plus importantes sur le ring de Bruxelles dès vendredi après-midi. Le code sera orange pour la soirée de vendredi et pour la journée de samedi. On reviendra à une situation plus normale pour la journée de dimanche.

La situation chez nos voisins : dense mais pas catastrophique

Au Luxembourg

La circulation sera probablement dense dès vendredi soir et toute la journée de samedi pour traverser le Grand-Duché car bon nombre d’automobilistes convergent vers ce pays pour se rendre en France ou en Allemagne. À noter que la pompe à essence de Capellen est souvent très fréquentée.

En France

Tout le pays est classé orange pour la soirée de vendredi et la journée de samedi. On passera même en rouge mais uniquement en Île de France samedi.

Les endroits les plus susceptibles de poser problème :

- les régions parisienne, bordelaise et lyonnaise,

- les postes frontières avec l’Espagne,

- l’A10 reliant Paris à Bordeaux au premier péage, avant Orléans ainsi qu’à hauteur de Tours et de Poitiers,

- l’A7, l’autoroute du soleil, qui relie Lyon à Marseille, entre Lyon et Orange.



En Allemagne et en Suisse

Comme en France, on appliquera un code orange dès vendredi après-midi jusqu’à samedi soir. Le point noir sera le tunnel St-Gothard en Suisse. Touring attend des bouchons dans ce tunnel vendredi entre midi et 22h ainsi que samedi et dimanche de 5h à 18h.

En Autriche, en Italie et en Espagne

Le trafic devrait être plus fluide.