Prévisions trafic pour ce week-end des 20 et 21 juillet

Concernant les départs , Europ Assistance prévoie un code orange sur tout le pays pour l'après-midi de vendredi. Samedi sera plus chargé, le code passera au rouge. La journée de dimanche, quant à elle, devrait être plus tranquille et est classée jaune .

À noter qu'à partir de ce vendredi 19 juillet au soir et jusqu'à la fin du mois d'août, les usagers de l’ E19 Mons - Valenciennes ne pourront plus emprunter la sortie 24 "MONS" en direction de la France. Une déviation sera mise en place. Dans l’échangeur de Jemappes , il sera possible de quitter l’autoroute mais pas de monter sur l’autoroute depuis le R5.

Traditionnellement, l’E411 Bruxelles – Arlon est également très fréquentée. On attend également des files plus importantes sur le ring de Bruxelles dès vendredi après-midi.

Même si la journée de samedi ne s'annonce pas au top niveau météo, dimanche devrait être une journée à nouveau être plus lumineuse et plus douce. Logiquement, l’autoroute de la mer , l’E40 reliant Bruxelles à Ostende, devrait à nouveau être particulièrement chargée. Notez que la fin de l'autoroute de la mer, le tronçon Gand-Bruxelles, est en travaux depuis Grand-Bigard jusqu'à Berchem-Saint-Agathe (au début de l'Avenue Charles Quint) jusqu'au 1er septembre. Cela provoque des embarras vers le midi et sur l'E40 qui vient de Gand depuis plusieurs jours maintenant.

Les journées de samedi et de dimanche seront sous un code orange sur les grands axes touristiques (l'E411 Arlon - Bruxelles, l'E40 Ostende - Bruxelles ainsi que le Ring de Bruxelles et l'E19 Valenciennes - Bruxelles). L'après-midi de vendredi devrait être calme et est, du coup, classée verte par Europ Assistance.

La situation chez nos voisins : toujours pas de journées noires

Retours de vacances: la situation attendue en Europe - © RTBF - KEYWALL

Au Luxembourg

La circulation sera probablement dense dès vendredi soir et toute la journée de samedi pour traverser le Grand-Duché car bon nombre d’automobilistes convergent vers ce pays pour se rendre en France ou en Allemagne. À noter que la pompe à essence de Capellen est souvent très fréquentée.

En France

Concernant les départs:

Bison-Futé attend un code orange pour l'après-midi de vendredi.

Samedi sera la plus chargée avec un code rouge au niveau national et dimanche sera généralement classée verte excepté les régions Bourgogne-Est et Auvergne-Rhône-Alpes qui seront toujours plus fréquentées et donc classées orange.

Un chantier pourrait bien perturber le trafic des automobilistes venant de Belgique via l'E19 Bruxelles - Mons - Valenciennes. Une zone de travaux est donc installée sur l'autoroute A2 entre Trith-St-Leger et Denain et ce dans les deux sens.

Nous invitons les automobilistes à privilégier plutôt l'E42 vers Tournai, ou la N6 vers Maubeuge pour se rendre dans l'Hexagone.



Concernant les retours:

La journée du 20 juillet est classée orange au niveau national.



En Allemagne et en Suisse

Concernant les départs:

Si vous le pouvez, privilégiez la journée de dimanche pour prendre la route. Le code sera jaune au niveau national dans les deux pays, c'est ce jour-là que la situation sera la moins compliquée.

Comme en Belgique, on appliquera un code orange pour la journée de vendredi, tandis qu'un code rouge sera d'application samedi d'après Europ Assistance. Le point noir sera le tunnel St-Gothard en Suisse. Touring attend des bouchons dans ce tunnel dans les deux sens. Le poste frontière de Chiasso devrait être également très encombré. À noter qu'on attend aussi beaucoup de monde aux alentours de Berne, Montreux et Zurich.

Concernant les retours:

Samedi 20, sera plus chargé et surtout en Allemagne avec un code orange. On attend une situation un peu plus calme en Suisse avec un code jaune.

En Italie et en Espagne

Les mêmes codes qu'en Allemagne et en Suisse seront d'applications d'après Europ Assistance.