Prévisions trafic : à quoi s'attendre pour ces vacances de Carnaval ?

Cette fin de semaine marquera aussi le début des vacances de Carnaval dans notre pays. Faut-il s'attendre à des perturbations ? On fait le point complet en détail.

De manière globale, Touring Mobilis ne prévoit pas d'importantes perturbations pour ce vendredi (21/02) et ce samedi (22/02) d'autant que chez nos voisins, les congés commencent généralement plus tôt ... ou plus tard.

En Belgique

Départs : un trafic dense est attendu avec des embouteillages possibles aux postes frontières vendredi après-midi et samedi matin. On s'attend également à ce que la situation soit assez chargée du côté de Ring de Bruxelles , principalement entre Waterloo et Léonard et entre Braine-le-Château et Beersel,

Retours : circulation dense dimanche après-midi et soir

En France:

Départs : Bison Futé annonce un code jaune sur le nord-est du territoire dans le sens des départs pour la journée de vendredi. Samedi, c'est un code rouge qui prévu dans le sens des départs du côté du département Auvergne-Rhône-Alpes et vert sur le reste du territoire,

Retours: Bison Futé envisage un code jaune sur tout le pays et rouge sur la région Auvergne-Rhône-Alpe.

En Allemagne: