Près de 50% des Belges prêts à se rendre au travail à vélo

On le sait, faire du sport est excellent pour la santé. Le début d'année est en général le moment des bonnes résolutions. Et si cette année on allait au travail à vélo ?

"Lease a Bike" a mené une enquête auprès de mille Belges.

54% des sondés se disent prêts à franchir le pas si leur patron leur offre la bicyclette.

52% estiment que cela les encouragerait à davantage pédaler aussi durant leurs heures libres et leurs jours de congé.

Parmi les raisons le plus souvent évoquées par les réfractaires à l'idée d'aller à vélo au boulot : arriver au travail en sueur ou encore le manque de lieux sécurisés pour ranger la bécane.

La balle est donc dans le camp des employeurs désireux d'octroyer un vélo de société à leurs employés. L'installation de douches et de parkings pour vélos pourraient changer la donne.