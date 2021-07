Point complet sur ce weekend de départ en vacances

On les a attendues longtemps et on les a bien méritées ces fameuses vacances ; alors pour ne pas se retrouver coincé dans les bouchons, suivez le guide.

Code orange ce vendredi pour ce premier weekend de juillet qui s’annonce dense dans le sens des départs avec un risque d'embouteillage sur nos routes, et un risque de congestion en traversant les chantiers/perturbations (cliquez su le lien pour les détails sur les chantiers actuels), en approchant les zones touristiques et au passage des frontières. Il faudra s’attendre à beaucoup de ralentissements vers la mer, vers l’Ardenne et la France.

Code rouge ce samedi pour les départs (très dense) sur les grands axes touristiques et autour des grandes agglomérations.

Code orange dans le sens des retours.

Certains parcs d’attractions risquent également d’être pris d’assaut ce week-end. Le trafic sera dense sur les nationales qui convergent vers les endroits idylliques où il fait bon profiter pleinement du soleil.

Le code sera orange y compris au Luxembourg. En France, tout le pays sera classé orange (Ce sera même rouge en Ile de France samedi). Il faut s’attendre à être particulièrement ralentis du côté de Paris, Bordeaux et Lyon ; Mais aussi aux postes frontières avec l’Espagne et sur l’A10 et sur l’A7, l’autoroute du soleil. Pour l'Allemagne, la Suisse, L'Italie, L'Espagne et le Portugal : là aussi, le code est orange mais rouge sur les grandes agglomérations et axes touristiques.

Actuellement :

pas mal de ralentissements en général avec une circulation dense sur l'E40 Bruxelles-Ostende vers le littoral, ça reste fluide aux différents postes frontières, par contre ça coince sur la N5 à hauteur de Gerpinnes vers les lacs de l'eau d'heure.

BRUXELLES

circulation dense sur le Ring de Bruxelles

10 minutes perdues sur la plupart de différents tronçons

Luxembourg :

Ralentissements engendrés par des travaux sur l'E411 Luxembourg (L) - Namur entre Wellin et Houyet.

on relève des files sur 7km avec ±15min en direction de Namur

Liège :

- un accident sur l'E40 Bruxelles - Liège à hauteur de Herstal le passage est difficile les files remontent sur 8 km jusqu'à l'échangeur de Loncin +1h45 vers l'Allemagne

une dizaine de min perdues suite à la curiosité dans l'autre sens

UPDATE 18h10 : chaussée dégagée, les files se résorbent

- un accident sur l'A602 Loncin - Chênée peu avant le tunnel de Cointe + 10 min vers Loncin

UPDATE 18h10 : chaussée dégagée, les files se résorbent

Flandre :

des ralentissements sur le R1 d'Anvers ainsi que sur certains axes menant au R1 d'Anvers