Plusieurs accidents sur le réseau dont un grave sur le ring de Bruxelles

Vers 18h, un accident grave s'est produit sur le ring de Bruxelles, en intérieur, à hauteur de Woluwe-St-Etienne; 3 véhicules sont impliqués dont un camion et une camionnette.

Quatre bandes sont neutralisées ce qui provoque de gros embarras de circulation depuis Zaventem. On enregistre environ 20 minutes de retard vers Waterloo.

Du côté de Liège, un accident impliquant une voiture et un camion s'est également produit sur l'A602 Loncin/Chênée à hauteur des Grosses Battes ce qui entraîne près de 30 minutes de retard vers Chênée.



Enfin, notons encore un accident sur l'E42 Liège/Mons à hauteur de Gosselies. On y enregistre 3 km de files et 15 minutes de retard vers Mons.