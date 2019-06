Plus de 30° attendus lundi : attention aux enfants et aux animaux dans les voitures surchauffées...

Il va faire chaud dans les jours prochains avec des températures qui pourront atteindre jusqu'à 30° début de la semaine prochaine.



Faut-il le rappeler, sous aucun prétexte, il ne faut laisser un enfant ou un animal dans un véhicule garé en pleine chaleur ! Même le temps d'une petite course... Quelques minutes suffisent pour frôler le drame.

Lorsque la température extérieure atteint 20°, l'habitacle d'une voiture peut atteindre plus de 40° en une heure.

Par 30°, il ne faut que dix minutes pour qu'une voiture se transforme en véritable fournaise.

Que faire ?

Si vous voyez un bambin souffrir de la chaleur, donnez-lui à boire et tentez de le refroidir avec des serviettes mouillées.

Et évidemment, consultez d'urgence un médecin !

Le danger est aussi bien présent pour les animaux de compagnie. Tout comme les enfants, ils peuvent entrer en hyperthermie.

Ne laissez donc jamais non plus un animal seul dans une voiture. Et pensez à lui donner à boire régulièrement !