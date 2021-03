La situation s'améliore sur le réseau routier en cette fin de journée de grève nationale

En ce jour de grève nationale, l'heure de pointe du soir a été assez mouvementée sur le réseau routier avec plusieurs accidents qui ont provoqué de gros embarras de circulation.

A 18h45, la situation s'améliore :

Sur le ring de Bruxelles :

- la chaussée est dégagée entre les 4 Bras de Tervueren et le carrefour Léonard et la circulation se rétablit progressivement vers Waterloo;

- la chaussée est également dégagée à Wemmel et d'importantes files sont encore signalées depuis Machelen et provoquent encore plus d'une heure de retard vers Grand-Bigard.

Ailleurs sur le réseau, un accident s'est produit sur l'E42 Namur/Mons à hauteur de Courcelles; la bande de droite est neutralisée ce qui provoque 40 minutes de retard en direction de Mons.

En ce qui concerne les transports en commun, en raison de la grève, on rappelle que deux trains sur trois circulent sur le réseau SNCB, que seule la ligne 1 du métro bruxellois roule et que de nombreux bus et trams sont supprimés. Les réseaux TEC et DE LIJN sont également fortement perturbés.