Neige ce samedi : les routes belges impactées

Dernière mise à jour : 23h

La neige tombe plus abondamment que prévu, surtout dans les provinces de Hainaut et de Namur où les centimètres s'accumulent.

On a dénombré plusieurs accidents en province de Hainaut et les files se résorbent assez difficilement sur le réseau secondaire, notamment du côté de Gerpinne, Mettet, Fosses-la-ville.

En province de Namur, un camion en ciseaux sur l' E411 Namur/Luxembourg à Loyers provoque toujours des files. On enregistre encore à 23 heures, 1h de retard depuis Walhain-St-Paul vers le Luxembourg.

un camion en ciseaux sur l' à Loyers provoque toujours des files. On enregistre encore à 23 heures, 1h de retard depuis Walhain-St-Paul vers le Luxembourg. Suite à du verglas sur la N4 reliant Bruxelles > Namur-Arlon-Luxembourg (L) à hauteur de Wierde, la chaussée a été fermée en direction du Luxembourg.

Sur la N97 Havelange/Philippeville suite à une voiture sur le toit à Onhaye, on note également environ 1h de retard vers Philippeville

Ajoutons à cela des chaussées inondées entre autres sur l'E42 Mons/liège à hauteur de Rhisnes; du verglas sur le grand ring de Charleroi (R3) à hauteur de Mont-sur-Marchienne où la bretelle de sortie vers la N5 est fermée, de la neige sur la N98 Ligny/Mettet à Arsimont.

Pour suivre l'évolution de la situation, la Police Fédérale dispose d'un site internet actualisé en temps réel.

La zone pluvio-neigeuse progresse vers l'Est où des chutes de neige sont encore attendues avec un cumul supplémentaire de plus de 5 cm sur les reliefs les plus élevés. L'IRM a d'ailleurs émis un avertissement orange pour des conditions glissantes attendues sur les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Il faudra également être particulièrement prudent à l'aube avec la formation de plaques de verglas.

La vigilance renforcée est activée et les épandages sont en cours.