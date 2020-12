Nuit du réveillon et neige : le point sur la situation sur nos routes

Pour cette nuit de réveillon, la situation devrait être plutôt calme sur les routes puisque le couvre-feu est maintenu à 22h.

Néanmoins, en raison des prévisions météo, cela pourrait être plus compliqué sur les hauteurs de l'Ardenne.

Cette nuit, quelques chutes de neige assez faibles sont encore attendues dès 200m d’altitude avec un cumul supplémentaire de 1 à 2 cm, voire plus dans les Hautes-Fagnes; le temps redeviendra plus sec via le nord et le centre du territoire.

Le thermomètre indiquera : -1 / -2°C du côté de la Gaume, 0°C à Namur et pour le Hainaut, 3°C pour le littoral.

Le risque d'apparition de plaques de glace sera présent jusqu'à demain en milieu de matinée car les températures seront proches de -1° même à Bruxelles.

Les routes risquent donc d’être glissantes par endroit

Les épandeuses sont de sortie dans les zones à risque; les équipes et les engins de dégagement se tiennent prêts à venir en aide aux véhicules en difficulté.

Concernant l' E25 : Suite à l'afflux d'usagers, le gouverneur de la province de Luxembourg a décidé de fermer les sorties 49 Manhay et 50 Baraque Fraiture dans les deux sens de circulation.

En outre, dès demain, 1er janvier jusqu'au dimanche 3 janvier, de 8h à 17H00, il ne sera plus possible de se déplacer sur les hauteurs liégeoises à l'exception des services de secours, des lignes TEC et en cas de forces majeures.

Enfin, des mesures covid-19 seront en vigueur, à savoir :

- les effectifs de police seront beaucoup plus nombreux sur le terrain.

- dès demain, la police de la route effectuera davantage de contrôles aléatoires aux postes-frontières

Il en sera de même pour la police aéronautique et la police des chemins de fer.