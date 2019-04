Nouvelle zone de travaux dans l'échangeur de Daussoulx

Un nouveau chantier va débuter dans l'échangeur de Daussoulx dès le lundi 08 avril. Ces travaux ont pour but de rénover le revêtement de la chaussée dans la bretelle reliant l'E411 venant de Bruxelles à l'E42 vers Mons. En conséquence, cette bretelle sera fermée à la circulation pendant deux ou trois jours. Les automobilistes sont invités à faire demi-tour dans l'échangeur n°10a " Fernelmont ".

Une fois ces travaux terminés, d'autres auront lieu également dans la bretelle venant de Bruxelles vers l'E42 en direction de Liège. Pendant plusieurs jours, la bretelle sera fermée ponctuellement durant quelques heures.

Ce chantier constitue une réparation provisoire et ces bretelles seront réhabilitées plus en profondeur dans les années à venir. Ce sera aussi le cas des bretelles reliant Liège à Namur et Liège à Bruxelles.