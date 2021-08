Nouveauté dans le 6-8 : RTBF Mobilinfo vous guide depuis le centre névralgique de la mobilité

Dès ce lundi 30 août, vous retrouverez Carol Zanin et Pascal Laroche dans un tout nouvel environnement ! Ils vous informeront sur les conditions météo et sur la mobilité dans une toute nouvelle formule. Le déploiement quotidien aura lieu depuis le Centre Perex de Daussoulx, au centre de la salle de permanence où travaillent en continu les services de la Police de la route, le Service Public de Wallonie ainsi que le call-center RTBF Mobilinfo (joignable au 0800/48.400).

Qui dit rentrée, dit aussi nouveautés ! Et le service RTBF Mobilinfo ne déroge pas à la règle !

© Tous droits réservés

Nos deux présentateurs se relaieront pour vous informer des toutes dernières nouvelles concernant la mobilité. Ils seront en contact direct avec les différents services présents pour vous fournir en temps réel les informations les plus récentes concernant la circulation, que ce soit sur les routes ou sur les rails et dans les divers transports en commun, le tout accompagné de tout nouveaux visuels. Plus que jamais nos équipes travailleront main dans la main au cœur de la mobilité pour vous tenir au courant de ce qu’il se passe sur nos routes mais aussi dans nos transports en commun.