Nouveau chantier à Bruxelles: le tunnel Léopold II fermé cet été

Cet été, le tunnel Léopold II sera à nouveau fermé durant les deux mois de vacances dans le cadre de sa rénovation complète. La fermeture sera effective à partir de la nuit du 28 juin.



En prévision de cette fermeture, un sens unique est dores et déjà instauré autour du Parc Elisabeth et de la Basilique, afin d'éviter que le trafic de transit pénètre dans les quartiers d'habitation.



Jusqu'au 1er septembre 2019, les bus circuleront dans le sens des aiguilles d'une montre et les voitures dans le sens contraire.