Nombreux problèmes sur l' ensemble du réseau routier

Les accidents se succèdent un peu partout.

Un accident impliquant 2 camions s'est produit sur le ring de Bruxelles, en extérieur, à Woluwé St Etienne ; on enregistre 45 minutes de retard vers Grand-Bigard. Un autre s'est produit en intérieur entre Ruisbroek et Forest vers Grand-Bigard et il provoque environ 1h50 de retard depuis Hal, vers Dilbeek.

Par ailleurs, un accident impliquant plusieurs camions s'est produit sur l'E40 Gand/Bruxelles à Grand-Bigard; On relève 6 km de files et 30 minutes de retard vers Bruxelles.

A noter également cet avion qui s'est écrasé sur un terrain longeant l'E40 Bruxelles/Liège à Walshoutem où la curiosité provoque des files vers Liège (les pompiers sont sur place); dans l'autre sens sur le tronçon Aix/Bruxelles, suite à un véhicule qui était en feu, la bande d'arrêt d'urgence est rouverte et la circulation se normalise vers Bruxelles.

On terminera avec un camion sur le flanc sur l'E411 Namur/Luxembourg à Custinne . La chaussées est ROUVERTE et les files sont en train de se résorber vers Luxembourg.

Enfin, ce qui n'arrange pas les choses, la météo fait des siennes; le temps est à l'orage et l'alerte orange a été déclenchée sur une bonne partie du pays : Flandre Orientale, Flandre Occidentale, Hainaut, Bruxelles, Namur et Liège. Ailleurs, le codes reste jaune.