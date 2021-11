Nombreux embarras de circulation ce matin

Dernière mise à jour : 09h30

Nouvelle grève de la Police :

Un (des) barrage(s) filtrant(s) se trouve à hauteur de l’aéroport de Charleroi ce qui cause des embarras de circulation dans le secteur… Donc partez plus tôt si vous devez prendre un avion !

09h30 : FIN de la manifestation ; circulation normalisée

Un camion en feu a été signalé sur l’E19 Mons -- > Bruxelles à hauteur de Nivelles sud : les bandes de droite et d’arrêt d’urgence sont neutralisées, il y a 10km de files et les automobilistes perdent plus d'1 heure vers Bruxelles.

On note des répercussions sur l'A54 venant de Charleroi avec des files sur 1 km.

Le call center nous apprend que des débris se trouvent sur la bande de droite mais que le feu est éteint.

c'est compliqué également du côté de Liège

Des ralentissements engendrés par des travaux (de nuit que se termineront vers 09h00) sont signalés dans l'échangeur de Cheratte avec +30 min sur l'E40 venant de Loncin et +10 min venant de Barchon .