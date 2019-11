Neige (> 400 m) + pluie : ce lundi matin risque d'être compliqué sur la route

D'après les prévisions météorologiques de cette nuit et de demain (à retrouver en détails ici), la neige est attendue au-dessus de 400 mètres en Province de Liège et du Luxembourg :

+- 15 cm sur les hauteurs de Liège cette nuit augmentés de 10 cm la journée de lundi

+- 10 cm sur Saint-Hubert et les reliefs ardennais augmentés de 10 cm la journée de lundi

Des premiers flocons qui tiendront au-dessus de 400 m et qui fonderont en-dessous de 400 m. On attend des pluies modérées voire intenses sur tout le reste du pays.

Risque de perturbations trafic possible demain matin

Ce lundi matin, le risque d'aquaplanage sera important sur le Nord et le Centre du pays et le risque de routes enneigées et glissantes sur l'Est et le Sud augmenteront peut-être les problèmes trafic habituels. Nous vous conseillons d'écouter les point trafic RTBF MOBILINFO en direct sur Classic21 avant de monter dans votre voiture.

La neige tombera intensément et pratiquement sans arrêt la nuit et demain en journée

Les services de déneigement et d'épandage se mettent en route en cours de nuit afin de rendre les routes les plus accessibles possibles pour ce lundi matin. Les conditions de conduite resteront tout de même plus compliquées par endroits.

"La neige près de chez vous" en photo

Même si la neige entraîne parfois son lot de complications, il y a tout de même des paysages qui changent de visage et ces transformations sont si belles. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vidéos de vos régions via la page Facebook Quel Temps ou Rtbf Mobilinfo, et avec votre accord nous les partagerons, afin que chacun découvre et profite des ces instants magiques.