Namur en Mai : de nombreuses rues de la ville piétonnes durant trois jours

Le festival des arts forains vivra une nouvelle édition dans la capitale wallonne ce week-end de l'Ascension, les 30, 31 mai et 1er juin. Plus de 350 spectacles gratuits ou payants par 70 compagnies, de la musique, des animations… seront proposés.

Attention, de nombreuses rues seront fermées à la circulation pour l'occasion (entre 8h et 1h du matin):

Place Saint-Aubain

Rue Lelièvre

Place du Palais de Justice

Place du Chapître

Rue de l’Evêché

Rue du Séminaire

Rue Joseph Saintraint

Rue Saint-Jacques

Rue Emile Cuvelier, entre la rue Pepin et la rue de Fer

Place Maurice Servais

Rue des Carmes

Rue Saint-Joseph

Rue de Bruxelles, entre la rue Saint-Jacques et la rue Godefroid

Rue de l´Ange

Rue de Fer, entre la rue des Dames Blanches et la rue Emile Cuvelier (excepté accès parking du Centre)

Rue des Echasseurs

Rue du Pont, entre la rue des Brasseurs et la rue de Marchovelette

Depuis la place Saint Hilaire vers le pont du Musée (excepté accès chantier)

Rue de Marchovelette

Boulevard Frère Orban, entre le Rempart de la Vierge et l’avenue de Stassart, sur la placette située entre le Rempart de la Vierge et la rue Bruno

Et toutes les rues et places formant les zones piétonnes du bas de la ville

RUES AVEC MODIFICATION DU SENS DE CIRCULATION

Rue des Brasseurs : circulation autorisée depuis la rue Saintraint vers la rue du Pont

Rue du Pont : circulation autorisée depuis la rue des Brasseurs vers le pont du Musée

Rue des Dames Blanches : circulation autorisée depuis la rue de Fer vers la rue Galliot

Pour vous stationner :

UNE SOLUTION : LES PARCS-RELAIS (P+R)

Stationnement gratuit au P+R Saint-Nicolas (276 pl.) avenue Albert 1er et au P Namur Expo (475 pl.) avenue Sergent Vrithoff du jeudi 30 mai à 10h au dimanche 2 juin à 2h.

(276 pl.) avenue Albert 1er et au (475 pl.) avenue Sergent Vrithoff du jeudi 30 mai à 10h au dimanche 2 juin à 2h. Formule " parking + bus " gratuite les jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi 1er juin entre le P+R Saint-Nicolas, le centre-ville et le P Namur Expo.

Le jeudi 30 mai, les trajets entre le P+R Saint-Nicolas, le P Namur Expo et le centre-ville sont uniquement possibles avec les bus 5 et 27.

Derniers départs de la place de la Station avec les bus 5 ou 27 le jeudi 30 mai :

Bus 5 vers le P+R Saint-Nicolas (Quai C): 18h07, 18h37, 19h06, 19h36, 20h06, 21h06

Bus 27 vers le P Namur Expo (Quai B) : 18h19, 18h49, 19h19, 19h49, 20h19, 20h49, 21h19, 21h49

Les vendredi 31 mai et samedi 1er juin, les trajets entre les P+R et le centre-ville sont possibles avec les navettes de bus 51 ou les bus 5 ou 27.

Les navettes de bus 51 circulent en boucle toutes les 10 ou 15 minutes entre 14h et 20h entre le P+R Saint-Nicolas et le P Namur Expo via la place de la Station (Quai D vers le P+R Saint-Nicolas - Quai B vers le P Namur Expo).

Derniers départs de la place de la Station avec les bus 5 ou 27 le vendredi 31 mai :

Bus 5 vers le P+R Saint-Nicolas (Quai C) : 19h03, 19h18, 19h33, 19h48, 20h03, 20h18, 20h33, 20h48, 21h03, 21h25

Bus 27 vers le P Namur Expo (Quai B): 19h04, 19h19, 19h32, 19h52, 20h22, 20h52, 21h22, 21h52, 22h22

Derniers départs de la place de la Station avec les bus 5 ou 27, le samedi 1er juin :

Bus 5 vers le P+R Saint-Nicolas (Quai C): 19h09, 20h09, 21h09

Bus 27 vers le P Namur Expo (Quai B): 19h11, 19h41, 20h11, 20h41, 21h11, 21h41, 22h21

LES PARKINGS

Parkings des Casernes (670 pl.)

Les P Casernes 1 (480 pl. - entrée rue des Bourgeois) et P Casernes 2 (190 pl. - entrée boulevard Cauchy) sont ouverts et gratuits du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin.

Parking de l´Hôtel de Ville (350 pl. - Rue des Dames-Blanches) Ouvert et gratuit, exptionnellement le jeudi 30 mai de 10h au vendredi 31 mai à 2h. Ouvert et payant, aux conditions habituelles, les vendredi 31 mai et samedi 1er juin de 7h30 à 2h du matin . A partir de 18h, application du tarif forfaitaire de 1,50 € pour la soirée.



AUTRES PARKINGS AU CENTRE-VILLE

Parking Léopold (600 pl.) square Léopold - 24/24h, 7j/7j -Tél : +32 (0) 81 22 91 57

Parking du Centre (150 places) rue de Fer - Tél : +32 (0) 81 22 32 04

Parking Gifar (430 places) rue des Echasseurs - Tél : +32 (0) 81 22 18 14

Accès via la rue des Brasseurs depuis la rue Saintraint puis la rue du Bailly

Sortie via la rue des Brasseurs, la rue du Pont puis le pont du Musée.

Parking Beffroi (242 places) place d´Armes - Tél : +32 (0) 81 25 19 70

Parkings Gare SNCB (uniquement par carte bancaire) P1 (490 pl.) entrée tunnel du Nord (pas d’accès entre minuit et 4h du matin) - P2 (480 pl.) entrée rond-point d´Herbatte - 24/24h 7/7j

SE GARER EN VOIRIE AU CENTRE VILLE

(se référer à la signalisation en place)

Stationnement gratuit et illimité le jeudi 30 mai.

Stationnement payant et limité au temps autorisé le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin de 9h à 17h.

Vous venez à Namur en bus ?

DÉVIATIONS DES BUS URBAINS AU CENTRE-VILLE

Durant Namur en Mai, du jeudi 30 mai au samedi 1er juin, les lignes urbaines empruntent l’itinéraire de déviation du samedi.

Tous les arrêts sont maintenus place de la Station. Des arrêts de remplacement sont prévus dans les rues Rogier et du 1er Lanciers.

Les navettes de bus gratuites 51 circulent en boucle le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin de 14h à 20h entre les parkings gratuits (P+R Saint-Nicolas et P Namur Expo) et le centre-ville (rue de la Tour, place de la Station, Pont de l’Evêché).

Vous utilisez une mobilité douce

LI BIA VÉLO

Vélos namurois en libre-service à la journée, à la semaine ou à l´année (abonnement annuel).

LES TROTTINETTES EN LIBRE SERVICE

150 trottinettes électriques pour vous déplacer !

Via les application lime ou flash disponibles sur les plateformes de téléchargement (App Store et GooglePlay)

Vous êtes PMR

STATIONNEMENT PMR

P+R Saint-Nicolas : 6 emplacements PMR

: 6 emplacements PMR P Namur Expo : 11 emplacements PMR

: 11 emplacements PMR Parking des Casernes : 11 emplacements PMR

: 11 emplacements PMR Parking de l´Hôtel de Ville : 3 emplacements PMR

: 3 emplacements PMR Parking Léopold : 6 emplacements PMR

: 6 emplacements PMR Parking Gifar : 2 emplacements PMR

: 2 emplacements PMR Parking Beffroi : 4 emplacements PMR

: 4 emplacements PMR Parkings Gare SNCB - P1 : 10 emplacements PMR - P2 : 11 emplacements PMR

Pour en savoir plus sur les parkings et leurs modalités de fonctionnement, se référer à la rubrique " Stationnement ".

LES EMPLACEMENTS PMR EN VOIRIE

Le stationnement PMR est gratuit et illimité avec la carte de stationnement réglementaire.

Pendant le festival, 6 places PMR supplémentaires sont réservées place l´Ilon.

Plus d'infos sur Namur en Mai ?

