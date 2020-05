N40 - Erquelinnes : Fermeture de la voirie ce jeudi 21 mai

Une journée pour terminer la pose du revêtement.

Ce jeudi 21 mai (jour férié de l’Ascension), la circulation sera interdite sur la chaussée de Mons (N40) à Erquelinnes dans les deux sens, entre l’intersection avec la N55 (sortie de l’agglomération de Solre-sur-Sambre) et l’intersection avec la N559 (rond-point de Sartiau à Thirimont), soit sur environ 5 kilomètres.

Les véhicules légers seront déviés depuis le rond-point du Sartiau (Thirimont) vers la N559, puis vers la N561 pour traverser La Buissière et Merbes-le-Château, pour enfin retomber sur la N40 au rond-point d’Erquelinnes et inversement.

Les poids-lourds en provenance de Beaumont seront quant à eux invités à rejoindre Mons via Charleroi.

Cette fermeture permettra de procéder à la pose de la dernière couche de revêtement dans le cadre du chantier en cours et de débuter les travaux de marquage. Les opérations de marquage se poursuivront dès le lundi 25 mai via un chantier mobile.

ET LA PISTE CYCLABLE ?

Pour rappel, les modes doux ne seront pas oubliés puisque ce chantier comprend également la réfection d’accotements bordant la N40 dans la traversée de Solre-sur-Sambre (entre l’intersection avec la N561 et la N55) en vue d’y implanter une piste cyclable.

Les travaux d’aménagement d’accotements et d’implantation de la piste cyclable débuteront dans un second temps et n’auront pas d’impact significatif sur le trafic. La totalité des opérations devraient être achevée avant la rentrée scolaire de septembre.