Mobilinfo : plaques de glace annoncées cette nuit et demain matin

Une zone pluvio-neigeuse traverse actuellement le pays.

Selon les dernières prévisions météorologiques, sur les zones concernées par la neige, on attend une accumulation de neige variant entre 1 et 5 cm. Le gel s’installera dans la plupart des régions et favorisera la formation de plaques de glace.



La Cellule d’Action Routière restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.

Elle recommande cependant à tous les usagers de rester vigilants s’ils doivent emprunter le réseau routier, en particulier le réseau secondaire. Il convient d’être particulièrement attentif à la présence de plaques de glace durant la nuit de samedi à dimanche.

Retrouvez ici les prévisions météo en détails.