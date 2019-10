E19 Bruxelles - Mons fermée dans les 2 sens à Nimy

Dernière mise à jour: 6h50

Wallonie

- Un camion transportant des produit chimiques a versé sur le flanc tôt ce matin sur l'autoroute E19 qui relie Bruxelles à Valenciennes à hauteur de Nimy (dans la zone de chantier). La chaussée est fermée dans les deux sens et selon toute vraisemblance, elle devrait le rester jusqu'à midi au moins. Notez que pour garantir un périmètre de sécurité, la N6 est également fermée dans les deux sens entre les km 50 et 51.

Voici les déviations mises en place:



Pour vous rendre en France tant en venant de Bruxelles que de Liège, préférez emprunter l'E429 Bruxelles - Tournai.

- Vers Valenciennes > via la sortie MONS-EST (suivre itinéraire L) vers le R5a vers Mons; (venant de la Flandre-Bruxelles : via l'E429 vers Tournai)

- Vers BRUXELLES > via la sortie NIMY-MAISIERE vers N552 direction OBOURG. Il y a déjà d'importants ralentissements sur l'E19, bien sûr mais aussi dans les itinéraires de déviation et notamment sur la N552 entre Obourg et Nimy.

Il est demandé aux habitants de garder les portes et les fenêtres des habitations fermées.