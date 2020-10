Mobilinfo de ce vendredi : les conditions ne sont pas bonnes sur nos routes

Il y a eu de nombreux incidents ce matin sur nos routes, il s’agit d’être particulièrement vigilant.

Ring de Bruxelles :

Ring circulation Extérieure:

- entre Léonard et Woluwé-St-Etienne vers Zaventem

- entre Strombeek-Bever et Jette vers Grand-Bigard

Ring circulation Intérieure:

- entre Grand-Bigard et Jette vers Zaventem

- entre Woluwé-St-Etienne et Tervuren vers Waterloo (travaux)

Vers Bruxelles

- sur l'E429 venant de Tournai, entre Lembeek et Hal

- sur l'E314 venant de Lummen, entre Aarschot et Herent (travaux)

Un accident s'est produit sur l'E42 Prüm (D) - Battice au km 7.2 à hauteur d'Ensival les voies de gauche et de droite sont neutralisées en direction de Battice